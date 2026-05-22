爆笑問題が、5月31日放送の『笑点60周年スペシャル』（日本テレビ系）演芸コーナーに登場。“笑点への愛”が詰まった新作漫才を披露する。【写真】『笑点60周年』特別ポスターかつて五代目・三遊亭圓楽が司会を務めていた時代以来、27年ぶりの出演となる爆笑問題。オファーに太田光は「単純に嬉しかった」と喜びを語り、今回のために用意した「新作ネタ」を引っ提げて『笑点』の舞台に立つ。還暦を迎え、番組とほぼ同い年だ