蒼井優が主演する7月スタートのドラマ『Ｔシャツが乾くまで』（TBS系／毎週金曜22時）より、中島歩の出演が発表された。ある秘密を抱える生真面目で不器用な男を演じる。【写真】蒼井優、7月期ドラマ『Ｔシャツが乾くまで』18年ぶりに地上波連ドラ主演脚本は『silent』の生方美久本作はドラマ『silent』（2022年）、『いちばんすきな花』（2023年）、『海のはじまり』（2024年／いずれもフジテレビ）などを手掛けた生方美久