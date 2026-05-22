木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第7話が21日に放送。ラストの展開に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第7話レシピノートを見つめるあゆみ（木南晴夏）慧（高杉真宙）は薬膳教室である不思議な感覚を抱いていた。あゆみ（木南）の隣で調理をすると、何か大切な記憶が甦り