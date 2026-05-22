乃木坂46が19日〜21日の3日間、デビュー14周年を記念するライブ「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を東京ドームで開催した。最終日となる21日の公演では、3期生でキャプテンの梅澤美波の卒業コンサートが行われ、9年8ヵ月にわたる活動の有終の美を飾った。【写真】「梅澤美波 卒業コンサート」ライブフォト開演を告げる「OVERTURE」が場内に鳴り響くと、気球に乗った梅澤が登場。「きょうは私にとってのラストステージ。みんなのこと