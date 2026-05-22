◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）ＪＲＡ女性騎手として初めてクラシックに騎乗する今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝とコンビを組むジュウリョクピエロは８枠１６番に決まった。１６番枠は、１８頭立てとなった１９９２年以降では、９７年のメジロドーベル、９９年のウメノファイバーの２頭が勝っている。「与えられた枠で頑張ろうと思います。スタートしてから、最初のコーナーで