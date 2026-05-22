THE ANSWER編集部・カメラマンフォトコラム体操の世界選手権（10月・オランダ）代表選考を兼ねたNHK杯（東京体育館）は17日、全日本の得点を持ち越した男子の最終日が行われ、合計点341.362点で岡慎之助（徳洲会）が3連覇を飾った。6種目を同じ6人で演技して回る体操競技。上位選手で構成される第1グループに、代表枠も争うライバルながら、仲間の成功を願う絆を感じた。（写真・文＝THE ANSWER編集部・中戸川 知世）仲間の好