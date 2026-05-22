新幹線の車内で、受験勉強を始めた私と息子は、だんだん意見が食い違いヒートアップ。 その時、隣の席の男性が取った驚きの行動とは？ 筆者の友人T子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 新幹線の中で勉強バトル 小学5年生の息子と、帰省の帰りで新幹線に乗っていた時のことです。 翌週の塾の宿題が間に合わない息子は、新幹線の車内で勉強を開始。私が答案を丸つけすると、間違いだらけ。 「こ