◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）第８７回オークス・Ｇ１（２４日、東京）の出走馬１８頭と枠順が２１日、確定した。馬券は２２日１８時３０分からインターネット投票で発売される。桜花賞に続く牝馬２冠を狙うスターアニスは５枠１０番からの発走が決まった。「競馬で何が起こるか分かりませんし、どの枠でもジョッキーにお任せします」と高野調教師。松山はこの中間、調教には騎乗し