歌手・北島三郎（８９）の最新姿にネットが驚いた。２２日までに大江裕のインスタグラムに登場。大江は「なんと！＃大江裕公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに、師匠＃北島三郎が登場！？」と師弟共演を報告。「作家・原譲二こと北島三郎が、３年振りに書き下ろした大江裕新曲『あばよさよなら／女の夜汽車』の発売記念で、念願の対談実現」と明かし、「師弟関係だからこそ実現した対談は必見です！」とつづった。北