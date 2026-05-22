日本代表の中村俊輔コーチ「何か代表のためにできないか、というような心境に」日本代表の中村俊輔コーチが、6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）に向けて取材に応じた。昨シーズン限りで横浜FCのコーチを退任し、今年4月には森保ジャパンのコーチに電撃就任。解説者としてイギリス遠征を取材した後、森保一監督からオファーを受けた経緯や、心境などについて明かした。「代表にコーチとして入って一緒に戦ってほしい、