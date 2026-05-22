アメリカ、イスラエルによるイラン攻撃に端を発した世界的なエネルギー危機は日本経済を直撃している。BNPパリバ証券チーフエコノミストの河野龍太郎氏と、ポスト石油戦略研究所代表でエネルギーアナリストの大場紀章氏が語り合った。【画像】ホルムズ海峡を通過したタンカー◆◆◆どこかで歪みが出てくる河野日本は特殊な状況にあります。オイルショックを教訓に石油備蓄を増強していたことに加え、政府が緩和措置