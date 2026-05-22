月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されている「わが人生最大の失敗 経営者篇」では、9人の有名経営者が自らの失敗体験を赤裸々に語っている。中でも、4人の経営者に共通していたのが、組織にまつわる失敗だった。【画像】「にしたんクリニック」などで知られる西村誠司氏は、幹部の裏切りに遭遇◆◆◆「４人に１人が会社を去った」サイボウズ代表取締役社長の青野慶久氏は、離職率が28％に達した時期のこと