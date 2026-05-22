磐越自動車道のバス事故などを受け、文部科学省と国土交通省が連絡会議を設置し、6月末までに学校外で移動する際の安全対策を取りまとめる方針です。5月6日に福島・郡山市の磐越道で部活遠征中の高校生らが死傷したバス事故などを受け、文科省と国交省は21日、校外活動で移動する際の安全対策を検討する連絡会議を立ち上げました。会議では今後、バスやレンタカーの関係団体のほか、学校活動の実態に詳しい専門家などへのヒアリン