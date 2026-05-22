〈「家族はもう、誰も乗ってくれません」「大人はみんな見て見ぬふり」…それでも男性（60）が週に一度の“異常なペース”で車を弄る“納得の理由”〉から続く車弄りは自分だけの趣味とは限らない。家族や恋人を持ちながら「理想の愛車」を追求する人々の姿からは、悲喜こもごものドラマが浮かび上がってきた。【画像】「30代でおじいちゃんになっちゃった」43歳の祖父が1000万円近くを投じて完成させた“改造ハイエース”の写真