ガソリン価格を抑える政府の補助を巡り、自民党の小林政調会長は「持続可能ではない」として、縮小を含め見直すべきだとの考えを示しました。自民党・小林政調会長：170円という水準をこれからもずっと支援し続けていく、全く見直さないというのは現実的ではない、持続可能ではない。中東情勢を受け、政府は補助金によりガソリン価格を1リットルあたり170円程度に抑える支援策を行っています。21日の記者会見で小林氏は、日本のガ