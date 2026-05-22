プロ野球セ・リーグは21日、2試合が行われました。首位・ヤクルトは3位巨人との対戦。ヤクルトは初回、好機を作ると、鈴木叶選手の内野ゴロと岩田幸宏選手の犠牲フライで2点を先制。2回には長岡秀樹選手がタイムリーツーベースで、リードを3点としました。投げては先発の山野太一投手が7回1失点の好投。その後の救援陣が逃げ切り、ヤクルトが勝利しました。山野投手はリーグ単独トップの6勝目。巨人の連勝は「7」でストップとなり