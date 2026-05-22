名古屋市守山区の82歳の男性から現金100万円をだまし取ろうとしたとして、「受け子」の自称・高校生の少年が現行犯逮捕されました。警察によりますと、今月19日から21日までの間、守山区に住む男性(82)のもとに息子を名乗る男から「株で儲けた金を父さんの口座に入れたい」などと複数回にわたり電話がありました。男性の親族が詐欺に気付き警察に相談していたところ、さらに男から「脱税で捕まるかもしれない。100万円でいい