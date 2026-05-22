「これ、お願い」。上司から仕事を与えられたものの、意図や理由がよくわからないまま、とりあえず手を動かす……そんなやる気の出ない瞬間はないだろうか。書籍『世界の一流が休むためにやっていること』（朝日新聞出版）では、世界一流のエンジニアがモチベーションを上げて仕事を達成するために「必ずやっていること」が描かれている。著者は外資系IT企業で日本オフィスを経て、現在は米国本社でプロダクト・マネージャーとして