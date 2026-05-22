東京・両国国技館で5月24日まで行われる、大相撲五月場所。大の里と安青錦に加えて、2日目からは豊昇龍も休場が決まり、2横綱3大関のうち東西の横綱と1大関が不在という異例の事態となった。【写真】「とんでもねえハンサム」千代の富士の再来と言われる新力士・大森負傷者続出で“パリ巡業”に不安の声千秋楽が近づく中、星取表は大関に復帰した霧島を筆頭に大混戦の模様となっているが、ファンの間ではすでに“別の不安”が