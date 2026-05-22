4年に1度のサッカー世界ナンバーワンをかけた戦いFIFAワールドカップ2026。史上最多48チームが参加する祭典に、日本は8大会連続8度目の出場。その『日本戦スペシャルアンバサダー』に就任することが決定したのが本田圭佑選手。ワールドカップ日本人最多となる4ゴールを記録し、日本代表の攻撃を長年けん引。4年前のカタール大会では、現地で解説。再びワールドカップでの日本代表を盛り上げるため、立ち上がりました。プレーだけで