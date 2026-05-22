◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)大谷翔平選手が投打二刀流で先頭打者ホームランを記録。しかし大谷選手ならではのハイタッチとなりました。投手専念で二刀流を封印していた大谷選手でしたがこの日は「1番・投手兼DH」で試合に出場。プレイボールがかかった直後の初球、153キロのストレートをとらえセンター方向への8号ソロを放ちました。ダイヤモンドを一周すると次打席のムーキー・ベッツ選手とフレデ