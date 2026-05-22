ホルムズ海峡に停泊する船舶＝16日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比1.91ドル安の1バレル＝96.35ドルで取引を終えた。中東情勢を巡って相場が乱高下する中、米国とイランが戦闘終結に向かうとの観測から供給不安が後退し、売り注文が優勢となった。ロイター通信によると、イランの最高指導者が高濃縮