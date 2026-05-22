採用倍率100倍ともいわれる外資系コンサルティングファームに入社するためには、どのような能力が求められるのか。外資系トップコンサル＆投資銀行7社の内定率が300％という伝説の就職選抜コミュニティ「YC塾」は、外資系コンサルの入社試験であるケース面接を突破するには4つの力が欠かせないという――。※本稿は、YC塾『外資系コンサルの考える技術』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■採用倍率100倍の3大外資系