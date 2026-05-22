衆議院の森英介議長と石井啓一副議長が19日、皇族数確保策を巡り国会内で会談。今国会中に皇室典範改正を目指す「立法府の総意」案を取りまとめ、各党派へ示す見通しだ。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「今、進められている皇室典範の改正は、身分差別や女性差別を認めるものに他ならない」という――。写真＝iStock.com／Tom-Kichi※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Tom-Kichi■“男子男系”へ危機感を示した読売新聞国会