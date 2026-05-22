政府が、2026年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整していることがわかりました。中東情勢の影響を踏まえ、政府は補正予算案の編成を検討していますが、複数の政府関係者によりますと、3兆円程度の規模とする方向で調整に入りました。夏の電気・ガス料金支援の財源として、2026年度の当初予算の予備費から5000億円程度の支出を検討していて、補正予算で予備費を積み増すことなどを検討しています。電気・ガスについて