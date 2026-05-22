兵庫・たつの市の住宅で親子2人が死亡しているのが見つかった事件で、警察は殺人事件と断定し捜査本部を設置しました。5月19日、たつの市の住宅で住人の田中澄惠さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、澄惠さんの死因は首を刺され動脈を損傷したことによる失血死、千尋さんは首を刺され、静脈と筋肉を損傷しての出血性ショックでした。解剖による死亡推定日は5月13日ごろ