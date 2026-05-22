高市首相の政策推進を掲げる研究会が発足し、自民党の議員347人が参加しました。発起人は政権基盤の安定を強調する一方、その目的や今後の活動について党内からは様々な声が上がっています。■参加議員「入らないリスク考えた」 消極的な理由も発起人の一人は「高市さんは党内基盤がないというが、300人はいます」と話し、政権基盤が安定していると強調しました。ただ、参加した議員からは「反高市首相と見られたくない」といった