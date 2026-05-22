ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比276.31ドル高の5万0285.66ドルと終値の最高値を更新して取引を終えた。米国とイランが戦闘終結に向かうとの観測を背景に買い注文が膨らんだ。ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場が3日続落し、インフレに対する過度な警戒感が後退したことも相場を支えた。もっとも中東情勢の先行きに対する警戒感が