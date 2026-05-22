【モデルプレス＝2026/05/22】俳優の中島歩が、女優の蒼井優が主演を務めるTBS系7月期の金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に出演することが決定した。【写真】中島歩、よくご飯に行く10年来の人気俳優◆中島歩、生真面目で不器用で“ちょっと残念な男”役このたび、本作に中島の出演が決定した。2025年、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインの最初の夫を爽やかに演じて注目を集め、『愛の、がっこう。』（