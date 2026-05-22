NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝96.35（-1.91-1.94%） イランの高濃縮ウランや最終合意草案を巡る報道に揺さぶられた後、マイナス圏で引けた。ロイター通信は、イラン高官の発言としてイラン最高指導者のモジタバ・ハメネイ師が兵器級に近い濃縮ウラン在庫は国内に留めるべきと指示したと報道したものの、その後に別のイラン高官がこの報道を否定した。最高指導者から指示はないという。 アル・アラ