イラン情勢への期待でドルに戻り売りドル円も伸び悩む＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、序盤はドルの買い戻しが優勢となり、ドル円は１５９円台で推移していたが、後半になってドルが戻り売りに押され、ドル円も１５８円台に伸び悩んでいる。 原油と米国債利回りが下げに転じ、原油相場は一時９６ドル台に下落。特段の具体的な材料は見当たらなかったが、イラン情勢を期待した動きが再び出ていた印象。米国とイラ