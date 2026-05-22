世間で最も誤ったイメージをもたれている偉人の一人が、「経済学の父」ことアダム・スミスではなかろうか。「神の見えざる手」なる言葉に引っ張られた通俗的な理解には、実は誤解が多い。こうした本質を理解してこそ、現代社会を生き抜く上での教養という“武器”になる――。『国富論』のエッセンスと“経済の専門家としての読み解き方”について、経済アナリストの森永康平氏にきいた。アダム・スミスを読む意味アダム・スミ