【前後編の後編/前編からの続き】事実上の「高市早苗首相支持グループ」の立ち上げを宣言するものだと受け止められた「国力研究会」の設立。高い支持率を背景に高市一強が続く中、自民党議員たちはこぞって入会を希望しているが、当初意図したものとはかけ離れつつあるという。何が起きているのか。＊＊＊【写真をみる】「メッチャ美人！」の声続々石破氏が大学時代に“一目ぼれ”した妻・佳子さんの秘蔵写真前編では、「