【全2回（前編/後編）の前編】事実上の「高市支持グループ」の立ち上げを宣言するものだと受け止められた「国力研究会」の設立。高い支持率を背景に高市一強が続く中、自民党議員たちはこぞって入会を希望しているが、当初意図したものとはかけ離れつつあるという。何が起きているのか。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」メシ会が苦手な女だ――。高市早苗首相（65）は常