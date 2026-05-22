支援物資を載せてパレスチナ自治区・ガザに向かっていた船をイスラエル軍が拿捕し、活動家400人以上を拘束しました。その後、イスラエルの治安相が活動家たちをあざ笑う様子をSNSに投稿し、国内外から批判が噴出しています。活動家の女性「Free Palestine！（パレスチナを解放せよ！）」叫んだ直後に押し倒される女性。あざ笑って見ているのは、イスラエル極右政党の党首・ベングビール国家治安相です。これは、ベングビール