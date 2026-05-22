5月18日～5月22日 公開 高崎翔太さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを5月18日から5月22日にかけて公開した。 俳優の高崎翔太さんが「メンズマンデー」に登場。また矢野ななかさんの「ヤングチャンピオンNO.11」アザーカット、本田あやねさんの「ヤングチャンピオンNO.10」アザーカットも掲載されている。 また