5月22日 発売 「恋心開発実況」書影 【拡大画像へ】 幻冬舎は、「恋心開発実況」、「あわれな零落貴族の恋行く果ては」、「愛とかいろいろあるところ」、「非日常彼氏 (1)」のBL4作品を5月22日に発売する。 恋心開発実況 著：野白ぐり とりわけ難しいことを考えずとも、これまで快適＆適温な人間関係を築いてこられた一護。“さわっちゃダメ”らしい律と出会って……？ あわれな零落貴族の恋