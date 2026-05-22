ダウンタウンのコンテンツを配信する有料プラットフォーム『DOWNTOWN＋』が5月29日、新企画「きもっち悪いダンス選手権」の配信を開始する。 （関連：【写真あり】松本人志らと収録に臨んだGENERATIONS 片寄涼太、小森隼、中務裕太©吉本興業） 「きもっち悪いダンス選手権」とは、『DOWNTOWN＋』がサービスを開始する2025年11月1日より前、同年10月27日から募集を開始した視聴者参加型企画。番組公式ホ&#12