蒼井優が主演を務める7月期のTBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』に中島歩が出演することが決定した。 参考：蒼井優、18年ぶりの民放連ドラ主演生方美久脚本作『Tシャツが乾くまで』TBS7月期で放送 本作は、とある事故に巻き込まれた2組の夫婦の“愛”と“秘密”を描くオリジナルストーリー。ある夏の日、当たり前に続いていくと思っていた2組の夫婦の幸せな日常が、事故をきっかけに突如として崩れ去っていく