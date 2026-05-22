シンガポールの街を走る地下鉄「MRTサークルライン（環状線）」が、2026年7月12日にいよいよ全線開通を迎え、待望の完全ループ（環状化）が実現します。これに先立ち、7月4日（土）には新設される3つの新駅で無料乗車イベント（パブリックプレビュー）が開催されます。今回の「サークルライン・ステージ6（CCL6）」の完成により、全長39キロメートル、全33駅がひとつの輪で繋がります。これまで乗り換えが必要だった主要観光地間の