「知床旅情」など多くのヒット曲を誇る加藤登紀子。彼女によれば、60年の歌手生活において、強く惹かれ電撃的な出会いと交流をもった女性トップシンガーが2人いるのだという。自らの人生に大きなギフトを与えてくれた“魔女”2人とのエピソードを語る。※本稿は、歌手の加藤登紀子『「まさか」の学校』（時事通信社）の一部を抜粋・編集したものです。テレビで見て2秒で中島みゆきに釘付けになった「魔女2人」との出会いを語ってみ