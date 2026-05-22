「家族にがんの人が多いから、自分もいずれ……」そんな不安を抱いたことはないだろうか。その受け止め方は必ずしも正確とはいえない。がんの発生にはさまざまな要因が関わっており、見方を少し変えるだけで対処も変わってくる。がん専門医である筆者が、遺伝にまつわる思い込みと、知っておきたいリスクの実像を示す。※本稿は、山口建『高齢者とがん』（中公新書）の一部を抜粋・編集したものです。がんの原因の2〜3割を占める感