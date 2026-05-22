京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書はお疲れ気味の人が、心身ともにラクになれるコツと考え方を紹介しており、「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）悲しみの森に