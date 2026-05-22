プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第9節 ヘントとサンジロワーズの試合が、5月22日03:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、ベスフォルト・ゼネリ（FW）、アヌアル・アイトエ