プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第9節 アンデルレヒトとシントトロイデンの試合が、5月22日03:30にロット・パークにて行われた。 アンデルレヒトはトリスタン・ドグレフ（MF）、ダニーロ・シカン（FW）、セザー・ウエルタ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシントトロイデンはshinkawa shion（MF）、山本 理仁（MF）、イリアス・セバウィ