現役プロサッカー選手と結婚した韓国の女性アナウンサー、クァク・ミンソンの美貌がファンを魅了している。【写真】旦那が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着ショットクァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「Daily Lifeなんでも集め♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開されたのはプライベートに撮影したとみられる写真の数々で、知的な雰囲気の漂うメガネにリブニット、シャツ、ミニス