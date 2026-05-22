まさかのタイミングで驚きのニュースが舞い込んできた。 2026年５月21日、日本サッカー協会がアイスランド戦（同31日）までの鎌田大地（クリスタル・パレス）の不参加と、吉田麻也（LAギャラクシー）の追加招集を発表した。鎌田大地は６月２日に日本国内でチームに合流し、渡墨予定。一方、吉田は５月25日から31日のアイスランド戦まで帯同予定だ。なぜ若手ではなく吉田を招集したのか。ピッチ上の戦力面だけでは説明し