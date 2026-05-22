東京ではいつもどこかで再開発をしている。目新しい施設で一時は人気が急騰しても、すぐ他の街にその座を奪われがちだ。今回、取り上げるのは「お台場」。フジテレビ社屋や『踊る大捜査線』シリーズで全国的な知名度を得たのも今は昔。実際に歩いて、栄枯盛衰を分析した。【前中後編の前編】（ライター前林広樹）お台場は廃れてしまったのか人気が陰る真の要因とはテーマパークやショッピングモールが立ち並ぶお台場。アーバン