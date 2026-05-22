ワールドカップの日本代表メンバーから衝撃の選外となった守田英正は今季でスポルティングを退団することを発表した。夏の去就が注目されるなか、新天地候補のひとつと言われるのがプレミアリーグだ。田中碧が所属するリーズの関心は以前から知られている。一方で、古豪アストン・ビラも狙っているとの報道も浮上していた。『Football Insider』は５月20日、リーズとの競争でアストン・ビラがリードと報じている。同メディア