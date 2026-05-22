ドジャースは今シーズン前から負傷者リスト入りしていたトミー・エドマン選手とキケ・ヘルナンデス選手の復帰が迫っています。ドジャースは日本時間21日に負傷者情報を更新。エドマン選手は昨季のワールドシリーズでは守備で活躍しましたが、昨年11月に長引いていた右足首の手術を受け、日本時間3月23日に負傷者リスト入り。復帰予定は6月とし、チームが日本時間23日よりミルウォーキーでブリュワーズ戦に挑む中、アリゾナのドジャ